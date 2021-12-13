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Cenaze için İzmir'e gitmişti! İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca silahlı saldırıda yaralandı

#İzmir#İstanbul Havalimanı#Zafer Aktaş
Cenaze için İzmire gitmişti İstanbul Havalimanından sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca silahlı saldırıda yaralandı

İstanbul'dan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesinin cenazesi için İzmir'e giden İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca'nın geçen pazar bir gece kulübünün önünde sol bacağından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetten yapılan açıklamada olayın Ağca ile ilgisi olmadığı, gece kulübünün işletmecisi ile aralarında husumet bulunan bir grubun rastgele ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve geçen cumartesi günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde toprağa verilen annesi Sebahat Aktaş'ın cenazesi için kente gelen İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, pazar günü saat 02.30 sıralarında Basmane semtindeki bir gece kulübünün önünde tabancalı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı.

Olayda Ağca ile birlikte yaralanan gece kulübünün müdürü olduğu öğrenilen Selahattin Vural, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağca ve Vural'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

HUSUMET KURŞUNU

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, emniyetten yapılan açıklamada olayın Ağca ile ilgili olmadığı belirtildi. Gece kulübü işletmecisi ile saldırganların önceden aralarında husumet bulunduğu, aynı iş yerinin olaydan 3 gün önce yine silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

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#İzmir#İstanbul Havalimanı#Zafer Aktaş

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