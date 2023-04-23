İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş'ın koltuğuna şehit kızı Beyza oturdu

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve İstanbul'da eğitim öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ile 2016 yılında Mardin'de şehit olan polis memuru Mehmet Hüseyin Balta'nın kızı Feyza Balta'yı makamında kabul etti. Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre sohbet eden Aktaş, daha sonra makamını temsili olarak Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi şehit kızı Feyza Balta'ya devretti.

Makamda İl Emniyet Müdürü'nün koduyla polis telsiziyle anons eden Balta, çocuklar olarak emniyet görevlilerini çok sevdiklerini, onların kendilerini kötülüklerden koruyarak güvenliklerini sağladıklarını belirtti. Balta, "Bana bugün bu fırsatı verdiğiniz için başta İstanbul emniyet müdürümüz Zafer Aktaş olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim. Biz çocuklar polisleri çok seviyoruz, çünkü polisler bizi her türlü kötülüklerden korur ve güvenimizi sağlar" ifadelerini kullandı.

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İl Emniyet Müdürü Aktaş ise Balta'nın güzel temennilerde bulunduğunu kaydederek, "Gençlerimizin yüzlerinde gülücük, kalplerinde sevgi ve mutluluk çiçeklerinin eksilmemesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." dedi. Aktaş, ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. (DHA)