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İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Ak Parti#İstanbul İl Başkanlığı
İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

CUMA namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

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Erdoğan’ı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir o anları sosyal medya hesabından, “Evinize hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım” diyerek paylaştı. Erdoğan, ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nca Hakkari’nin Berçelan Yaylası’nda düzenlenen Kadın Şenliği’ne katılanlara telefonda seslendi.           

 

 

 

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#Cumhurbaşkanı#Ak Parti#İstanbul İl Başkanlığı

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