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İstanbul İl AFAD Müdürü Yılmaz, fırtına bilançosunu açıkladı

#İstanbul#AFAD#Fırtına
İstanbul İl AFAD Müdürü Yılmaz, fırtına bilançosunu açıkladı

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gökhan Yılmaz, "528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşanmıştır. Toplam 1262 olaya müdahale edilmiştir. İlk müdahale ekiplerimizin şu an itibariyle müdahalelere devam etmektedir. Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda rakamlarda güncellemeler yapılacaktır" dedi.

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İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da 2 gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökhan Yılmaz, dün başlayan fırtınanın etkisini azaltsa da etkili olmaya devam ettiğini belirterek, "Fırtınanın İstanbul'u etkileyeceği bilgisi Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınır alınmaz AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul Valimizin Başkanlığında gerekli değerlendirmeler yapılarak, tüm kamu kuruşlarımız bilgilendirilmiş, araç, personel ve ekipman hazırlıklarını gözden geçirmeleri istenmiştir. Kuvvetli rüzgar şiddetini artırarak zaman zaman 100 kilometre/saat üzerine çıkmıştır. Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanmıştır. Kuvvetli yağış neticesinde ilimizde genelinde deniz ulaşımında aksaklıklar, enerji hastalarında kesintiler nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşullarından kaynaklı trafik iki yönlü tek şeritten sağlanması şeklinde olmuştur. Aynı zamanda boğaz transit gemi geçişlerine kapatılmıştır. Bazı teleferik hatları da fırtına nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. İstanbul Valiliğimizce okullar bir gün süreyle tatil edilmiş, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkması bugün saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır. Yaşanan olumsuzluklar sonucunda sabah saatleri itibariyle 112 çağrı merkezine 4 bine yakın ihbar gelmiş olup, acil müdahale ekipleri ivedilikle ihbar noktalarına yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmıştır. İlçe Kaymakamlıklarından alınan şu anki bilgilere göre; 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşanmıştır. Toplam 1262 olaya müdahale edilmiştir. İlk müdahale ekiplerimizin şu an itibariyle müdahalelere devam etmektedir. Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda rakamlarda güncellemeler yapılacaktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce belediyelerimizin desteğinde yapılarda meydana gelen hasarı tespit etmek için hasar tespit çalışma grubu faaliyetlerine başlamıştır. İlimiz genelinde şu an itibariyle 46 vatandaşımızın yaralandığı, 4 vatandaşımızın ise vefat ettiği görüşmüştür" dedi.

"HEMŞERİLERİMİZİN BU TÜR OLAYLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

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Yılmaz, "İlimiz 2021 yılı içerisinde 3 kez fırtınadan etkilenmiştir" diyerek şunları kaydetti:
"Şubat ayında yaklaşık 300, Eylül ayındaki fırtınadan 100'e yakın çatının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Çok şükür daha önceki fırtına olaylarında ölüm hadisesi yaşanmamıştır. Hemşerilerimizin bu tür olaylara karşı hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Yaşadığımız fırtınalar, bu fırtınaların gelecekte de yaşanacağını göstermektedir. Hemşerilerimizi kendileri ve çevresindeki insanlar için risk oluşturabilecek yapıların, nesnelerin kaldırılması noktası gereğini yapması, balkondaki ve çatılardaki eşyaların sıkıcı sabitlenmesi, dışarıdaki vatandaşlarımızın binalardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olması, çatı katı ve tavan arasındaki kapıların kapatılması, sürgüyle emniyete alınması, kepenklerin ve panjurların kapatılması ve sabitlenmesi, bacaların sağlamlaştırılması, baca gazı ve şofben zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması, araçların kapalı garaja park edilmesi, dışarıda ise ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edilmesi gerekmektedir. Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalı, hava durumu güncellemeleri, televizyon ve radyolardan takip edilmesi gerekmektedir. Resmi açıklamalar dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemelidir. Olası elektrik kesintilerine karşı uyarı süresince cep telefonu şarjının dolu olmasına dikkat edilmesi, aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden riskli bodrum ve alt katlarda bulunmamaya özen gösterilmesi, evcil hayvanların korunaklı ve sağlam yerlere almak, fırtına uyarılarından sonra zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması önem arz etmektedir. Son olarak fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sırasında güvende olun, sonrasında da tedbiri elden bırakmayalım diyoruz."

 

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#İstanbul#AFAD#Fırtına

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