İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022: İstanbul iftar, sahur saati ve akşam ezanı kaçta? İstanbul İmsakiye

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İstanbul iftar, akşam ezanı ve sahur saati yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ramazan ayının üçüncü orucu iftar saati için araştırmalara başladılar. İmsak vaktinin ardından oruca niyet eden Müslümanlar akşam ezanının okunmasının ardından iftar yapacaklar ve oruçlarını açacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre bugün İstanbul’da iftar saati 19:38 olacak. İşte gün gün iftar ve sahur saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

İstanbul iftar saati 19:38 olacak.

İSTANBUL SAHUR SAATİ

İstanbul sahur saati 05:06 olacak.

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

İstanbul’da bu akşam teravih namazı 21:01’de kılınacak.

İSTANBUL İMSAKİYESİ

İmsak Akşam Teravih

3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 05:08 19:38 21:01

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4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 05:06 19:39 21:02

5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 05:04 19:40 21:03

6 Ramazan 1443 7 Nisan 2022 Perşembe 05:02 19:41 21:05

GÜN GÜN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

7 Ramazan 1443 8 Nisan 2022 Cuma 05:00 19:43 21:06

8 Ramazan 1443 9 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 19:44 21:07

9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:57 19:45 21:09

10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 19:46 21:10