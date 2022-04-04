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İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022: İstanbul iftar, sahur saati ve akşam ezanı kaçta? İstanbul İmsakiye

#İftar Vakti#İstanbul İftar Vakti#İstanbul İmsakiye
İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022: İstanbul iftar, sahur saati ve akşam ezanı kaçta İstanbul İmsakiye

İstanbul iftar vakti, 4 Nisan itibari ile yoğun ilgi görüyor. İstanbul İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanlar bereket ve paylaşma ayı olan ramazan ayının gelmesinin ardından 2 Nisan’da ilk iftarı yaptılar. Bugün ramazan orucunun 3. günü. Oruç tutan vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, İstanbul iftar, sahur saati ve akşam ezanı kaçta? İşte iftar ve sahur saatleri

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İstanbul iftar, akşam ezanı ve sahur saati yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ramazan ayının üçüncü orucu iftar saati için araştırmalara başladılar.  İmsak vaktinin ardından oruca niyet eden Müslümanlar akşam ezanının okunmasının ardından iftar yapacaklar ve oruçlarını açacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre bugün İstanbul’da iftar saati 19:38 olacak. İşte gün gün iftar ve sahur saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

İstanbul iftar saati 19:38 olacak.

İSTANBUL SAHUR SAATİ

İstanbul sahur saati 05:06 olacak.

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

İstanbul’da bu akşam teravih namazı 21:01’de kılınacak.

İSTANBUL İMSAKİYESİ

İmsak    Akşam  Teravih

3 Ramazan 1443               4 Nisan 2022 Pazartesi  05:08     19:38     21:01

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4 Ramazan 1443               5 Nisan 2022 Salı             05:06     19:39     21:02

5 Ramazan 1443               6 Nisan 2022 Çarşamba 05:04     19:40     21:03

6 Ramazan 1443               7 Nisan 2022 Perşembe 05:02     19:41     21:05

GÜN GÜN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

7 Ramazan 1443               8 Nisan 2022 Cuma        05:00     19:43     21:06

8 Ramazan 1443               9 Nisan 2022 Cumartesi  04:59   19:44     21:07

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022: İstanbul iftar, sahur saati ve akşam ezanı kaçta İstanbul İmsakiye

9 Ramazan 1443               10 Nisan 2022 Pazar       04:57     19:45     21:09

10 Ramazan 1443             11 Nisan 2022 Pazartesi   04:55 19:46    21:10

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#İftar Vakti#İstanbul İftar Vakti#İstanbul İmsakiye

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