İstanbul için yeni yağış uyarısı: Perşembe ve cuma günlerine dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak azalarak mevsim normallerine ve yer yer bu normallerin altına gerilemesi bekleniyor.

Hafta sonu itibarıyla ülkenin büyük bölümünde etkisini gösteren serin ve yağışlı hava dalgası, İstanbul'da da etkisini perşembe ve cuma günü sürdürecek.

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9-10 TEMMUZ TARİHLERİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Güncellenen tahmin haritasına göre, İstanbul genelinde 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışlı hava dalgasıyla birlikte kentteki sıcaklıkların belirgin derecede düşeceği ve özellikle akşam saatlerinde serin bir havanın hissedileceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara Bölgesi genelinde yağışların yanı sıra rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Marmara’da rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ila orta kuvvette (saatte 8-30 km hızla) esmesi bekleniyor. Ancak yağış geçişleri sırasında yerel rüzgarların etkili olması bekleniyor.

5 TEMMUZ HAVA RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

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Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

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Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 31°C

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Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Erzurum ve Ardahan hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu