İstanbul için yeni uyarı! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

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Sıcak günler geri de mi kaldı? Yağışlar gelecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı.

Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle:

Sıcaklar pek inecek gibi değil. Rekor kıracak bir sıcak olacak mı belli değil. Sıcak hava dalgaları devam edecek. Bugün İç Anadolu ve İç Ege'de sıcaklıklar devam edecek. Ankara'da 38, Denizli, Uşak, Manisa da 40'ın üzerinde sıcaklıklar var. Hafta sonu devam edecek. Pazartesi gibi buralarda da sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek.

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR



Ama salı günü yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. Ege ve Antalya civarını etkileyecek gibi görünüyor. Burada sıcaklıkların 7-8 derece yukarıda olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru da Marmara'yı içine alacak. Yani İstanbul, yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak.

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KURAKLIK TEHLİKESİ



Neredeyse bazı bölgelerimizde yağışlar sıfır. Dolayısıyla çok kurak bir yaz ayı geçiriyoruz. Sizler gençsiniz ama yaşlılar daha iyi bilirler, "Susuz yaz" diye bir film vardı. Susuz bir yazı geçirdik. Şu an bu susuzluk illeri tedirgin etmiyor ama ileride umarım etmez.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.