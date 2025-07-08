İstanbul için alarm: Yarına dikkat! Asfalt 50 dereceyi görebilir...

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Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte sıcak hava etkisini artıracak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Özellikle İstanbul için kritik uyarı yapıldı. Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı en yüksek 38 dereceye kadar çıkacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulacağı belirtildi.

Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak. pic.twitter.com/gCdpFcGCsB — Hava Forum (@HavaForum) July 7, 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti 9 Temmuz Çarşamba günü beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "9 Temmuz Çarşamba günü güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir." ifadeleri kullanıldı.

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Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol da alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

Temmuz, Ağustos aylarında ülkede görülen mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklıklarına karşı, özellikle belirli gruplardaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Demirkol, "Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, bebeklerimizi, gebelerimizi ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz ve hassasiyetlerini artırmaları gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Özellikle 11 ile 16 arasında, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, eğer özellikle dışarıda bir işleri yoksa bu saatleri evde geçirmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

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Dışarı çıkılması gereken durumlarda belli tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Demirkol, "Güneş kremi kullanmalarını, güneş gözlüğü ve geniş kenarları olan şapka takmalarını öneriyoruz. Bunun dışında bu dönemde su kayıplarını en aza indirgemek lazım ve su alımlarını artırmak lazım. Günde yaklaşık 2,5-3 litre kadar su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bunun dışında çay, kahve gibi vücuttan su atılımını destekleyen içecekleri daha az tüketmelerini, bunun yerine karpuz, kavun gibi sulu meyveleri fazlaca tüketmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Klima kullanımı konusunda da bilgi veren Demirkol, "Yine özellikle bu saatlerde dışarı çıktıklarında, evle ve arabayla dışarı arasında çok sıcaklık farkı olmasın istiyoruz. Arabada klima açtıklarında, evde direkt klimaya maruz kaldıklarında, birden dışarıya çıktıklarında, vücut bu ani sıcaklık değişimlerinde maalesef direncini kaybedebiliyor. O yüzden de mutlaka dışarı öncesinde veya araba içinde de o sıcaklıkları dışarıya yakın sıcaklıklarla ayarlamalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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"SEMPTOMLAR CİDDİ HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR"

Demirkol; Temmuz, Ağustos aylarında belli semptomlara karşı hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek ateş, özellikle 40 dereceye varan ateş, bulantı, kusma, baygınlık, sersemlik gibi bizim için alarm verici semptomlar olan bu belirtiler ortaya çıktığında da mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna vatandaşlarımızın başvurmalarını istiyoruz. Çünkü bu semptomlar ciddi hastalık belirtisi olabilir. Bunun dışında da mutlaka sabah ve akşam evin içinin sıcak ortamlarında havalandırılmasını, doğal yöntemlerle havalandırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.