İstanbul için sarı alarm! Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat

Haberin Devamı

Yaz mevsimindeki rekor sıcaklık ve beklentinin altındaki yağış Türkiye genelinde kuraklık tehlikesinin baş göstermesine neden oldu.

Meteoroloji Genel müdürlüğü verilerine göre megakent İstanbul'da ve 4 ilde beklenen yağış geliyor.

MGM, yarın için 5 ili sarı kodla uyardı. Ani sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANİ SEL, YILDIRIM, DOLU, KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberin Devamı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminindeki son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 5 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlü hava durumu haritası ise aşağıdaki gibi. Yapılan tahmine göre İstanbul ve çevre illerde 5 gün süreli yağış bekleniyor

Haberin Devamı