İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Prof. Dr. Şen, saat verdi... Özellikle bu bölgelerde etkili olacak

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Hafta sonuna plan yapanlar dikkat. Meteoroloji'nin hava durumu tahminine göre İstanbul'da sağanak yağış kapıda. Yapılan değerlendirmede yarın için uyarı yapıldı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, İstanbul için saat verdi ve yağışların Anadolu yakasında etkili olacağının altını çizdi. Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYIP AKŞAM KUVVETLENECEK

Bugün cuma güneyli rüzgarlar sıcaklıkları bugün de düşürmeyecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak dışında yağış yok. Yarın sabah Trakya'dan yağış girecek, 11-12 civarında İstanbul'da yağmur başlar. Akşama doğru kuvvetlenir ve Anadolu yakasında devam eder.

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Bugün İstanbul 26 yarın yağmurlu 24 pazar 22C. İstanbul'da yağmur pazara kalmıyor.

İzmir 31, Antalya 28, Edirne bugün 31 yarın yağmurlu 27, Ankara 26 C.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.