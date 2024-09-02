İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Orhan Şen saat verdi... Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu alarm

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

21 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı verilen iller şu şekilde:

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Sinop, Uşak, Karabük, Osmaniye

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in paylaşımları şöyle:

İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 28 C.

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz kıyıları yerel sağanak yağışlı. Yağışlar, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu Eskişehir Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli.