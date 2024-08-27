Ä°stanbul iÃ§in peÅŸ peÅŸe uyarÄ±lar YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava ne kadar sÃ¼recek Prof. Dr. Orhan Åžen aÃ§Ä±kladÄ±

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¼nler Ã¶ncesinden Ä°stanbul iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Megakentin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde vatandaÅŸlar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir havaya uyandÄ±. CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ä°stanbul'un Anadolu yakasÄ±nda; kuzey ilÃ§elerinde ve BoÄŸaz'da etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi. Åžen, deÄŸerlendirmesinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

Sabah 5 buÃ§uk gibi kuzey ilÃ§elerde yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±. Ara verdi, yarÄ±m saat sonra tekrar baÅŸlayacak. BugÃ¼n Ã¶ÄŸlene kadar Ä°stanbul'un boÄŸaz Ã§evresi, kuzey ilÃ§eleri ve daha Ã§ok Anadolu yakasÄ±nda gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak devam edecek. Ufak Ã§aplÄ± dolu ihtimali var. Avrupa yakasÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ yok. Ã–ÄŸleden sonra kesilecek. 31-32 derece sÄ±caklÄ±k. AÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar yerini normal sÄ±caklÄ±ÄŸa bÄ±raktÄ±. Bu hafta yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§ecek. Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar yaÄŸÄ±ÅŸ var, perÅŸembe azalacak. YarÄ±n Avrupa yakasÄ±nda fazla yaÄŸÄ±ÅŸ var. Bu hafta yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§ecek. Ä°zmir bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Ankara Ã¶ÄŸleden sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. Bu hafta en fazla yaÄŸÄ±ÅŸ Marmara'da olacak. UmarÄ±m bu seneki kÄ±ÅŸta Ä°stanbul'un kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rme ihtimali var. GeÃ§en sene hem yazÄ± hem kÄ±ÅŸÄ± sÄ±cak geÃ§irdik ama bu kÄ±ÅŸ soÄŸuk geÃ§ecek. AÅŸÄ±rÄ± bir sÄ±cakla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± TÃ¼rkiye bu sene.

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BUGÃœN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son tahminlere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzeyi ile zamanla gÃ¼ney ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Ä°Ã§ Ege, Akdeniz'in iÃ§ kesimleri ve Ä°skenderun KÃ¶rfezi Ã§evreleri, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ± ve gÃ¼ney kesimleri, Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile DÃ¼zce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan Ã§evrelerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Ä°stanbul'da yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

HAVA SICAKLIÄžI: Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± ve mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RÃœZGAR: RÃ¼zgarÄ±n genellikle kuzey ve batÄ±lÄ±, yurdun gÃ¼ney ve doÄŸu kesimlerinde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Ä°stanbul'da yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuz ÅŸartlara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

BÄ°R UYARI DA AKOM'DAN

AKOM: Ä°stanbul'da hafta boyunca aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸlerinin yaÅŸanmasÄ± beklenirken, AÄŸustos ayÄ± baÅŸÄ±ndan itibaren mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyreden sÄ±caklÄ±klarÄ±n 28-30Â°C aralÄ±ÄŸÄ±na gerileyeceÄŸi tahmin edilmektedir.

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