İstanbul için peş peşe sağanak uyarısı! Meteoroloji il il açıkladı... İşte güncel hava durumu tahmin raporu

Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERİNDE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SICAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Parçalı bulutlu 35

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

AKOM ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN UYARDI

Öte yandan AKOM tarafından paylaşılan tahmin raporunda ise çarşamba günü kentte yerel sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin haritaları ise şu şekilde paylaşıldı: