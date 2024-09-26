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İstanbul için kritik uyarı! Tarih belli oldu: Sıcaklık 8 derece birden düşecek! Orhan Şen: Kışlıkları çıkartın

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#Meteoroloji#Sağanak#Orhan Şen
İstanbul için kritik uyarı Tarih belli oldu: Sıcaklık 8 derece birden düşecek Orhan Şen: Kışlıkları çıkartın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 08:42

Önümüzdeki birkaç gün yurt genelinde sıcak hava mevsim normallerinde seyerecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceğini söyleyen Orhan Şen, "Kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin" notunu paylaştı. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

"ÖNEMLİ YAĞIŞLAR GELİYOR"
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

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Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar.

ÖNEMLİ UYARI: Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

İstanbul için kritik uyarı Tarih belli oldu: Sıcaklık 8 derece birden düşecek Orhan Şen: Kışlıkları çıkartın

'SICAKLIK FARKI 12-13 DERECEYE ÇIKACAK'

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.

Pazartesi günü Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var. Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarın etkili olmaz.

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#Meteoroloji#Sağanak#Orhan Şen

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