İstanbul'a kritik uyarı: Sağanak için saat verildi... Sıcaklıklarda sert düşüş olacak | 'Su baskınlarına dikkat'

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Son günlerde etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için saat verildi. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışlarının kuvvetli olmasının beklendiğini ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün pazar. Akşam saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'de, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli.

Yarın pazartesi. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz; Kastamonu, Çorum, Samsun, Ankara, Konya, Antalya kuvvetli yağmur devam edecek.

Salı günü Batı Karadeniz kıyısı Kefken'den başlayarak Zonguldak, Amasra, Bartın Ayancık a kadar olan bölgede çok kuvvetli yağış görünüyor.

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SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ OLACAK

İstanbul pazar günü akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden su baskınlarına dikkat. Bugün 27 C olan sıcaklık yarın 20 C ye düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

Megakent için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sıcaklıklardaki ani düşüşe dikkat çekildi. Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

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Gün boyu 27-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren 8-10°C birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşana- cağı tahmin ediliyor.