İstanbul için kritik hava kirliliği uyarısı! Tehlikeli boyutlara ulaştı dedi ve uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

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Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.

Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane geliyor.

'GÜNDÜZ SICAKLIĞI, GÜNEŞ, RADYASYONU ABSORBE EDİYOR'

İstanbul'da bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun etkili olmasının sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğuması olduğunu aktaran meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, 'Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor.' dedi.

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İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir."

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca'nın açıklamaları şu şekilde:

Yalancı bir bahar yaşıyoruz. Bahardan kalma günler İstanbullulara hatta yurdun büyük bölümüne yaşatıyor. Aslında hem doğa hem insanlar için olumlu bir durum değil. Kış mevsiminde almamız gereken yağışları alamadığımız için barajlarda su seviyesi düştü, toprak da kuraklık yaşıyor. Beklenen yağışların kısa sürede başlamasını temenni ediyoruz.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yurdun büyük bölümü parçalı bulutlu olacak. Kıyı Ege ve Balıkesir civarında gün içinde hafif bir yağış bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gece saatlerinde buzlanma olabilir.

Edirne’de hava sıcaklığı 19-20 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’da sıcaklıklar 15 derece, Ankara’da 12 derece olacak.

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Marmara Bölgesi ve İç Anadolu’da sis de etkili olacak gece ve sabah saatlerinde. Bu da hava kirliliğini beraberinde getiriyor.

HAVA KİRLİLİĞİ İÇİN HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

Özellikle İstanbul ve çevresinde sisle birlikte hava kirliliği hat safhaya çıkmış durumda. Hava kirliliği ile birlikte uzmanların uyarıları var. Kronik hastalığı olanlar sabah saatlerinde ve güneşin battığı saatlerde dışarıya olabildiğince çıkılmaması konusunda uyarı yapıyor. Çünkü o hava kirliliğinin yüksek olması hastalığın ilerlemesini sağlayabilir. Çocuklar tarafında da bir uyarı var. Çocukların da dışarı çıkmasın konusunda uyarıyor. Ev içinde de tedbirler alınabilir. Hava temizleme cihazları ile evdeki havanın kalitesi artırılabilir.

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Artık Ocak ayında İstanbul’a yağış beklenmiyor. Havaların soğuması ile 4-5 Şubat’ta kar yağışı olabilir İstanbul’da.

Trafik yoğunluğu ise saat 09:20 itibari ile yüzde 51’i gösterdi.

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli -5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 13