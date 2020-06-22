VatandaÅŸlarÄ±n koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± tedbirleri Ã§erÃ§evesinde evde kalmasÄ± ve araÃ§ kullanmamasÄ±, o dÃ¶nemde kentteki havanÄ±n kalitesini iyileÅŸtirdi ve kirliliÄŸin azalmasÄ±na neden oldu.Â Â Â

NormalleÅŸme sÃ¼recine geÃ§ilmesiyle beraber insanlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±daki etkinliÄŸinin artmasÄ± bir dÃ¶nem azalan hava kirliliÄŸinin yeniden artmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.Â Â Â Â Â

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) hava kalitesi Ã¶lÃ§Ã¼m istasyonlarÄ± verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'da 1 Haziran'da normalleÅŸme sÃ¼recine geÃ§ilmesiyle beraber azotdioksit (NO2)Âhava kirliliÄŸi oranÄ±, mart, nisan, mayÄ±s ayÄ±yla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 38 arttÄ±.Â Â Â Â Â

"HAVA KALÄ°TESÄ°NÄ°N Ä°YÄ° OLMASI SAÄžLIÄžIMIZ AÃ‡ISINDAN DA Ã–NEMLÄ°"Â Â Â Â Â

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HÃ¼seyin Toros, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'da koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± tedbirleriyle beraber hava kirliliÄŸi oranÄ±nÄ±n bir dÃ¶nem iyileÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Hava kirliliÄŸinin azaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde aÃ§Ä±k havada Ä°stanbul'dan UludaÄŸ'Ä±n rahat bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Toros, "Mart, nisan, mayÄ±s ayÄ±nda Ä°stanbul'da hava kirliliÄŸi bÃ¼yÃ¼k oranda azalmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlar koronavirÃ¼s tedbirleri nedeniyle evde kalÄ±yor, araÃ§ pek kullanmÄ±yordu." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Toros, modern hayatÄ±n Ã¶nemli kirleticilerinden azotdioksitin daha Ã§ok fosil yakÄ±tlarÄ±n yanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda atmosfere salÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"AraÃ§lar, sanayi tesisleri ve enerji santralleri en Ã¶nemli azot oksitlerin kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Ã–nemli bir kirletici olan azotdioksit gÃ¶z ve solunum yolu hastalÄ±klarÄ±, akciÄŸerlerde iltihaplanmalara karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± azaltabilmektedir. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ã‡evre ve Åžehircilik ve Avrupa mevzuatlarÄ±na gÃ¶re NO2 saatlik ortalamasÄ±nÄ±n 200 Âµg/m3 deÄŸerinin altÄ±nda olmasÄ± gerekiyor. NormalleÅŸme sÃ¼recine geÃ§ilmesiyle beraber kentte insan kaynaklÄ± hareketlilik arttÄ±. Ä°nsanlar yeniden dÄ±ÅŸarÄ±da ve araÃ§ kullanÄ±mÄ± artmaya baÅŸladÄ±. Ä°nsanlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±daki hareketliliÄŸin artmasÄ± iyileÅŸen havanÄ±n yeniden kirlenmesine neden oldu. Ä°stanbul'da 1 Haziran'da normalleÅŸme sÃ¼recine geÃ§ilmesiyle beraber azotdioksit (NO2)Â hava kirliliÄŸi oranÄ±, mart, nisan, mayÄ±s ayÄ±yla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 38 arttÄ±."Â Â Â Â Â

Ä°nsanlarÄ±n soluduÄŸu havanÄ±n kaliteli olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Toros, "SoluÄŸumuz hava iyi olursa solunum sistemlerimiz iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Hele ki koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele ettiÄŸimiz dÃ¶nemde havanÄ±n kalitesinin iyi olmasÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

"HAVANIN KALÄ°TESÄ°NÄ° Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RMEK Ä°Ã‡Ä°N KAYNAKLAR VERÄ°MLÄ° KULLANILMALI"Â Â Â Â Â

Toros, hava kirliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n insanlarÄ±n elinde olduÄŸunu ifade etti.Â Â Â Â Â

Ä°nsanlarÄ±n evlerini iÅŸ yerlerine yakÄ±n seÃ§erek hem zamandan kazanacaÄŸÄ±nÄ± hem de Ã§evreyi daha az kirleteceÄŸini vurgulayan Toros, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"HavanÄ±n kalitesini iyileÅŸtirmek iÃ§in Ã¶ncelikle kaynaklarÄ± verimli kullanmalÄ±yÄ±z ve her tÃ¼rlÃ¼ israfa son vermeliyiz. Hava kirliliÄŸi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± ve duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± desteklemeliyiz, sÃ¼reklilik saÄŸlamalÄ±yÄ±z, sanayide temiz teknolojileri kullanmaya Ã¶zen gÃ¶stermeliyiz. Binalarda doÄŸal havalandÄ±rma ve aydÄ±nlatmayaÂ Ã¶nem verilmeli, Ã§atÄ± ve duvar yalÄ±tÄ±mlarÄ± yaptÄ±rmalÄ±, insanlarÄ±n ulaÅŸÄ±mda toplu taÅŸÄ±malarÄ± tercih etmeleri gerekiyor. GÃ¼venli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve bisiklet iÃ§in alanlar arttÄ±rÄ±lmalÄ±. AÄŸaÃ§lar da hava kirliliÄŸini sÃ¼zen doÄŸal sÃ¼zgeÃ§lerdir."Â Â Â Â Â

Toros, binalar arasÄ±nda, yol kenarlarÄ±nda, parklarda, binalarda yeÅŸil alanlarÄ±n Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yaparak, "Hidroelektrik, rÃ¼zgar, gÃ¼neÅŸ ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rmalÄ±yÄ±z. AtÄ±klarÄ± azaltmalÄ± ve oluÅŸan atÄ±klarÄ± yerinde ayrÄ±ÅŸtÄ±rarak geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve yeniden kullanÄ±m veya atÄ±klarÄ±n yeniden iÅŸlenmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â