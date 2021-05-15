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Haber Giriş: 15.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul için İnterpol Anlaşması

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İstanbul için İnterpol Anlaşması

İSTANBUL, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İNTERPOL Genel Kurulu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

20-25 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan bu önemli imtiyazlar ve muafiyetler anlaşması onay için Meclis’e sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasını taşıyan anlaşmaya ilişkin yasa teklifinin gerekçesinde, “Başta FETÖ-PDY olmak üzere PKK/KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemizin ve bu konulardaki görüşlerimizin katılımcılara en üst düzeyde aktarılabilmesi, ayrıcı küresel terörizm ve sınıraşan suçlarla mücadele konularında görünürlüğümüzün arttırılması amacıyla, ülkemizin geçmişte iki defa ev sahipliği yaptığı İNTERPOL Genel Kurul oturumuna bir kez daha ev sahipliği yapmamızın faydalı olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

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