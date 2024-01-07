İstanbul için hesap değişti! Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni kar tahmini

Haberin Devamı

İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısı verilmişti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, megakentte beklenen kar yağışı olasılığının ortadan kalktığını duyurdu. Prof. Dr. Şen'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

ISI ADASI ETKİSİ KARA ENGEL OLUYOR

İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar.

İstanbul'da bugün yağmur var 17 C. Yarın da 16 C. Bugün İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ile Antalya, Isparta da kuvvetli sağanak yağış var. Rüzgar Ege Batı Akdeniz Marmara'nın güney ve batısında lodos kuvvetli.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise önümüzdeki hafta için kar ve soğuk uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada "Ülkemizin önümüzdeki hafta, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor." denildi. Meteoroloji raporunun devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

Öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor.

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 17 ile bugün için sarı kodlu uyarı verildi. O iller sırası ile şu şekilde:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

Haberin Devamı

Yapılan uyarıda ise "Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.01.2024 Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA ALARMI

Meteoroloji'den yapılan bir diğer açıklamada ise Batı illeri için lodos uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmede "Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.