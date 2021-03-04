İstanbul için harekete geçildi! Bir harita da AFAD'dan geldi...

Çok detaylı bir çalışmanın ürünü olan o haritadaki kırmızı renk de koronavirüsteki gibi yüksek risk anlamına geliyor! CNN TÜRK’ten Gülşen Coşkun, AFAD’a gitti ve Başkanvekili Hamza Taşdelen’le unutmaya çalıştığımız deprem gerçeğini konuştu. Taşdelen İstanbul için başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İzmir’de, 30 Ekim’deki 6.6’lık depremde 116 vatandaşımızın ölümüne neden olmuş, yıkılan Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarındaki kurtarma çalışmaları hafızalara kazınmıştı.

Dün Ege’nin diğer yakasında Yunanistan’a meydana gelen 6,2 lik deprem de unutmaya çalıştığımız deprem gerçeğini tekrar hatırlattı.

Peki Türkiye’nin deprem çalışmaları ne aşamada. Özellikle olası İstanbul depremiyle ilgili pazartesi bir toplantı gerçekleşmişti, oradaki son durum ne? CNN TÜRK’ten Gülşen Coşkun, AFAD’a gitti ve Başkanvekili Hamza Taşdelen’le konuştu. Taşdelen Türkiye için çok detaylı çalışılmış o deprem haritasını gösterdi ve İstanbulla ilgili başlatılan çalışmalar için detaylar verdi. İşte Türkiye’nin Afet Koordinasyon Merkezi’nin kalbinden deprem anekdotları.