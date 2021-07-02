İstanbul için flaş uyarı! 'Cumartesi sabahı ilk saatlerden itibaren...'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirilmelerine göre; Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da ve zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK BÖLGELEYE SAĞANAK UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BİR AÇIKLAMA DA AFAD'DAN GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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