İstanbul için fırtına ve sel uyarısı… Rüzgârın hızı saatte 75 kilometreyi bulacak

AKOM, fırtına ve yarına kadar görülecek yerel yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları, ani sel ve su baskınları, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi riskine karşı uyarıp, temizlik ve altyapı ekiplerinin hazırda olması gerekliliğini vurguladı.

CUMARTESİ SON BULACAK

Açıklamada, kararsız hava koşullarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceğinin öngörüldüğü ifade edildi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 1- 3 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.