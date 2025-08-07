×
Gündem Haberleri

İstanbul için fırtına ve sel uyarısı… Rüzgârın hızı saatte 75 kilometreyi bulacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fırtına#Sel Uyarısı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre İstanbul’da hafta boyunca sıcaklıkların 29-32 derece aralığında değişeceği, yarın öğle saatlerine kadar gök gürültülü, şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi.

 AKOM, fırtına ve yarına kadar görülecek yerel yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları, ani sel ve su baskınları, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi riskine karşı uyarıp, temizlik ve altyapı ekiplerinin hazırda olması gerekliliğini vurguladı.

CUMARTESİ SON BULACAK

Açıklamada, kararsız hava koşullarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceğinin öngörüldüğü ifade edildi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 1- 3 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

