İstanbul için fırtına uyarısı geldi: Pazar günü hava nasıl olacak? 5 Nisan il il hava durumu
Hava sıcaklığında yaşanan düşüş devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. MGM'de yapılan son değerlendirmelere göre, Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Son açıklama sonrası, yarın havanın nasıl olacağı diğer illerde merak konusu oldu. Peki, Pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 5 Nisan Pazar Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. İşte, Türkiye geneli MGM hava durumu raporu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli
KIRKLARELİ 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 21°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 22°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 6°C, 16°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 20°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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