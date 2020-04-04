İstanbul için fırtına uyarısı geldi: Pazar günü hava nasıl olacak? 5 Nisan il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. İşte, Türkiye geneli MGM hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli

KIRKLARELİ 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 21°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C, 22°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 6°C, 16°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 20°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu