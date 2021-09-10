İstanbul için beklenen yağış başladı! Trafikte yoğunluk arttı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YAĞIŞ BAŞLADI, TRAFİKTE YOĞUNLUK ARTIYOR

İstanbul'da beklenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yağmurun ardından trafikteki yoğunluk 08.45 itibarıyla yüzde 63'ü gördü.

Yoğunluk, 09.20 sularında yüzde 54'e geriledi.

PROF. DR. ŞEN: ŞEHİR SELLERİ MEYDANA GELEBİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kuvvetli yağışa ilişkin son tahminleri dün şu sözlerle aktarmıştı:

"Bu akşamdan itibaren Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesi'nde yağış başlayacak. Balıkesir ve Çanakkale'ye bu akşam kuvvetli yağış olacak. Sabah saatlerinde başlayarak Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış başlayacak. Gün içinde tüm İstanbul'u ve Marmara'nın doğusunda etkili olacak ve çok kuvvetlenecek. Bu önemli bir yağış. İstanbul çok şehirleşmiş ve betonlaşmış bir şehir olduğu için şehir selleri meydana getirebilir. Su baskınları oluşabilir.

Yarın (cuma) öğleden sonra daha kuvvetlenecek ve cuma gecesine kadar devam edecek. Rögarların açık tutulması lazım. Belediyenin kontrol etmesi lazım. Rögarlar kapalı olduğu zaman caddeler dere oluyor büyükşehirlerde. Ayancık ve Bozkurt'ta olan taşkın, o kadar beklemiyoruz ama şehir selleri olabilir.

Cumartesi günü yağış hafifliyor. Yarın Ege'ye de yağış geliyor. Gök gürültülü ve şimşekli yağmurlar olacak. Pazar günü pek yağış görünmüyor. Pazartesi günü tekrar gelecek ve Türkiye'deki alanını genişletecek yağış."

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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