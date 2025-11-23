Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) verilerine gÃ¶re, 15 Nisan'da yÃ¼zde 82,22'ye yÃ¼kselen barajlardaki su seviyesi, dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor.Â

Kente su saÄŸlayan barajlardaki doluluk oranÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla yÃ¼zde 19,81 olarak kaydedildi.Â

Azami 868 milyon 683 bin metrekÃ¼p su biriktirme hacmine sahip kente su saÄŸlayan baraj ve gÃ¶letlerdeki su miktarÄ± ise 171 milyon 89 bin metrekÃ¼p seviyesinde kaldÄ±.Â

Su miktarÄ±nÄ±n barajlara gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ise Ã–merli'de yÃ¼zde 24,66, DarlÄ±k'ta yÃ¼zde 16,98, ElmalÄ±'da yÃ¼zde 2,8, Terkos'ta yÃ¼zde 25,05, Alibey'de yÃ¼zde 2,42, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yÃ¼zde 16,39, SazlÄ±dere'de yÃ¼zde 9,99, Istrancalar'da yÃ¼zde 0,79, Kazandere'de yÃ¼zde 0,21 ve PapuÃ§dere'de yÃ¼zde 0,74 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â

Ä°SKÄ° istatistiklerine gÃ¶re, 23 KasÄ±m tarihli baraj doluluk oranlarÄ± 2016'da yÃ¼zde 34,98, 2017'de yÃ¼zde 55,41, 2018'de yÃ¼zde 49,35, 2019'da yÃ¼zde 36,59, 2020'de yÃ¼zde 26,3, 2021'de yÃ¼zde 41,52, 2022'de yÃ¼zde 35,19, 2023'te yÃ¼zde 23,78, 2024'te yÃ¼zde 27,75 iken bugÃ¼nkÃ¼ oran yÃ¼zde 19,81 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â

SÃ¶z konusu veri, son 10 yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re en dÃ¼ÅŸÃ¼k oran olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â

EN DÃœÅžÃœK DOLULUK ORANI KAZANDERE BARAJI'NDAÂ

Kentte su saÄŸlayan barajlar arasÄ±nda su doluluk seviyesi en dÃ¼ÅŸÃ¼k Kazandere BarajÄ±'nda oldu. Barajda su doluluk oranÄ± geÃ§en yÄ±l 23 KasÄ±m'da yÃ¼zde 8,05 iken bugÃ¼n itibarÄ±yla yÃ¼zde 1,7'ye geriledi.Â

PabuÃ§dere BarajÄ±'nda su doluluk oranÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 5,69 iken, bugÃ¼n yÃ¼zde 3,61 Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â

SazlÄ±dere BarajÄ±'nda da geÃ§en sene 23 KasÄ±m'da yÃ¼zde 38,3 olarak tespit edilen doluluk oranÄ± yÃ¼zde 19,35'e kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Terkos BarajÄ±'nda su doluluk oranÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla yÃ¼zde 21,97 olurken, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 35,74 olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.Â

ElmalÄ± BarajÄ±'nda geÃ§en yÄ±l 23 KasÄ±m'da yÃ¼zde 51,15 olan doluluk oranÄ±, bugÃ¼n yÃ¼zde 50,05 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â

Alibey BarajÄ±'nda geÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 7,08 olan doluluk oranÄ± bugÃ¼n yÃ¼zde 12,19 olarak kaydedildi.

Istrancalar'da ise geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 37,1 olan doluluk oranÄ±, bugÃ¼n yÃ¼zde 21,72 olarak belirlendi.Â

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece BarajÄ±'nda geÃ§en yÄ±l 29,26 olan doluluk oranÄ±, bugÃ¼n 21,65 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â

DarlÄ±k BarajÄ±'nda geÃ§en yÄ±l 23 KasÄ±m'da yÃ¼zde 29,19 Ã¶lÃ§Ã¼len su doluluk oranÄ±, bugÃ¼n yÃ¼zde 28,49 oldu.Â

Ã–merli BarajÄ±'nda su doluluk oranÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 25,39 olarak kayÄ±tlara geÃ§en su doluluk oranÄ±, bugÃ¼n itibarÄ±yla yÃ¼zde 17,34 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â

"EKÄ°MDE GÃœZEL YAÄžIÅžLAR ALDIK"Â

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Ä°klim Bilimi ve Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HÃ¼seyin Toros, TÃ¼rkiye'nin Ã¶zellikle gÃ¼neyi, batÄ± kesimleri ile Marmara BÃ¶lgesi'nin son yÄ±llarda son derece kurak dÃ¶nemlerden geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.Â

KuraklÄ±ÄŸÄ±n su kaynaÄŸÄ±nÄ±n gelmesini engellediÄŸini, havalarÄ±n sÄ±cak geÃ§mesinin ise var olan kaynaklarÄ±n hÄ±zlÄ± tÃ¼kenmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Toros, "Ekimde gÃ¼zel yaÄŸÄ±ÅŸlar aldÄ±k, son 10 yÄ±ldaki en yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± yÄ±llardan birisi oldu. Temmuz, aÄŸustos, eylÃ¼lde her 3 gÃ¼nde bir barajlardaki deÄŸer yÃ¼zde 1 dÃ¼ÅŸerken bu ekimde 6 gÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Yani yaz dÃ¶neminde deÄŸer 3 gÃ¼nde bir yÃ¼zde 1 azalÄ±rken, ekimde bu neredeyse iki katÄ±na yÃ¼kselmiÅŸ oldu." dedi.Â

KasÄ±m ayÄ±nda ise TÃ¼rkiye'nin yeniden yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ sistemlerinin etkisine girdiÄŸini vurgulayan Toros, Ä°stanbul'da dÃ¼n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 25 dereceye kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "SÄ±cak gÃ¼nler yaÅŸÄ±yoruz. YÃ¼ksek basÄ±nÃ§ alanlarÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gelmesini engelliyor. YaÄŸÄ±ÅŸ kaynaÄŸÄ± gelmediÄŸi iÃ§in baraj seviyeleri de dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor." ifadesini kullandÄ±.Â

Toros, Ä°stanbul barajlarÄ±nÄ±n kent nÃ¼fusuna yetecek dÃ¼zeyde suya sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"GeÃ§miÅŸ verilere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman son yÄ±llardaki en kurak ikinci yÄ±l olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°stanbul barajlarÄ±, Ä°stanbul halkÄ±na yetecek kadar su seviyesine sahip deÄŸil. Ä°stanbul'da 1 milyar 100 milyon metrekÃ¼pÃ¼n Ã¼zerinde su tÃ¼ketiyoruz. Neredeyse 1 milyar 200 milyon metrekÃ¼pe yaklaÅŸtÄ±. Ama barajlarÄ±n doluluÄŸu tamamen dolu olsa bile 900 milyon metrekÃ¼p bile yapmÄ±yor. Zaten barajlar son yÄ±llarda yÃ¼zde 100 hiÃ§ dolmuyor. Tabii ki YeÅŸilÃ§ay ve Melen gibi kaynaklar imdadÄ±mÄ±za yetiÅŸiyor ama onlar da Ã§ok uzak mesafeden, zahmetli oluyor."Â

"Ã‡Ã–ZÃœM, SU TASARRUFUNA YÃ–NELÄ°K ADIMLAR ATMAMIZDIR"Â

Ä°stanbul'da kiÅŸi baÅŸÄ± gÃ¼nlÃ¼k su kullanÄ±mÄ±nÄ±n 200 litre olduÄŸuna dikkat Ã§eken Toros, bunun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸu Ã¶nerilerde bulundu:Â

"Ã‡Ã¶zÃ¼m, herkesin el birliÄŸiyle suyumuzu daha uzun sÃ¼re yetecek ÅŸekilde kullanmamÄ±z, yani su tasarrufuna yÃ¶nelik adÄ±mlar atmamÄ±zdÄ±r. ApartmanlarÄ±n giriÅŸine basÄ±nÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ takÄ±lmasÄ±, evlerde ekonomik musluk baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gibi Ã¶nlemler Ã¶nemli. YÃ¶neticilerin ise uzun vadede hepimizi tasarrufa teÅŸvik edecek kademeli Ã¼cretlendirme sistemine geÃ§mesi gerekiyor. Åžu anda Ä°stanbul'da kiÅŸi baÅŸÄ± gÃ¼nlÃ¼k su tÃ¼ketimi ortalama 200 litre ve bu Ã§ok yÃ¼ksek. 100 litreye kadar standart bir fiyat uygulanmalÄ±, ancak 100 litreyi aÅŸan her kullanÄ±mda fiyatÄ±n kademeli ve giderek artan bir ÅŸekilde yÃ¼kselmesi lazÄ±m ki insanlar suyu daha dikkatli kullansÄ±n."Â

Gelecek dÃ¶nemdeki gÃ¼nlerde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir dÃ¶nemin gelip gelmeyeceÄŸinin de bugÃ¼nkÃ¼ teknolojiyle tahmin edilemediÄŸini belirten Toros, "HavayÄ± etkileyen Ã§ok farklÄ± faktÃ¶rler var. Kelebek etkisi deriz ya, birÃ§ok faktÃ¶r devrede olduÄŸu iÃ§in modellemek son derece zor. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼recin nasÄ±l geÃ§eceÄŸini genel anlamda bilemiyoruz ama birÃ§ok tahmin, Ã§ok yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± dÃ¶nemleri Ã¶ngÃ¶remiyor ÅŸu an iÃ§in. Bu da baraj seviyesinin dÃ¼ÅŸmeye devam etmesi anlamÄ±na geliyor. Onun iÃ§in yapabileceÄŸimiz en iyi Ã§Ã¶zÃ¼m tasarruf. Bunun iÃ§in de doÄŸal yÃ¶nlendirici ve teÅŸvik edici kademeli Ã¼cretlendirme." diye konuÅŸtu.