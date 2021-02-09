İstanbul Havalimanı’nın ilk bebeği

Rusya’nın St Petersburg kentinden Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Kırgız Shakesanam Kabılzhan (26) ve Mukhamadal İsmailov çifti, önceki akşam, aktarma yapmak için İstanbul’a indi. Pasaport kontrolünün ardından fenalaşan Shakesanam Kabılzhan’a ilk müdahale İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen kadın, sancıları artınca İstanbul Havalimanı’nın dış hatlardan iç hatlara giden transit alanında doğum yaptı. Doğumun ardından 112 ekipleri tarafından anne ve bebek, hastaneye sevk edildi.

‘BURADA DOĞDU BURANIN ÇOCUĞU OLSUN’

Hastanede kontrol amacıyla tutulan anne ve kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3.5 kilo olarak doğan bebeğin babası Mukhamadal İsmailov, “Şoke oldum. Çok şükür eşim de bebeğim de sağlıklı. Şimdi gittim gördüm. Doğumu bekliyorduk ama burada olacağını düşünmemiştik. Rapora göre 20 Şubat’ta olacaktı doğum. Bu durum sürpriz oldu. 3’üncü kızım. İsim düşünemedim henüz ama Türk ismi koymayı planlıyoruz, sonuçta İstanbul’da doğdu. Kırgız Konsolosluğu Türk vatandaşı olamayacağını söyledi ama nedenini söylemedi. Türk vatandaşı olmasını isterdim. Burada doğdu, buranın çocuğu olsun” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda doğan ilk bebek ve annesiyle ilgilenen Doç. Dr. İbrahim Polat annenin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Havaalanlarında doğum, yaşanan olgulardan. İstanbul Havalimanı’nda da ilk defa böyle bir şey oldu. Anne ilk kontrollerinin ardından odaya alındı. Bebek de kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda doğum heyecanına tanık olan havalimanı işletmecisi İGA Terminal Şefi Necdet Taşçı da “Bize terminal operasyon merkezinden haber gelmesiyle birlikte olay yerine gittik. Sağlık ekiplerimiz iki dakika gibi kısa süre içinde bölgeye geldi. Gerekli müdahale gerçekleştirildi” dedi.