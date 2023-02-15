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İstanbul Havalimanı'nda yardım ekiplerine 'Teşekkürler'

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#İSTANBUL#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 12:57

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından bölgedeki çalışmalara katılmak için yurt dışından gelen arama-kurtarma ekipleri ülkelerine dönmeye başladı. Deprem bölgesinden gelen yabancı ekipler alkışlarla karşılandı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı ekipler ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. İstanbul Havalimanı’nı işletmecisi İGA ülkelerine dönen ekiplere teşekkür amacıyla dijital bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte 15 dilde “Dayanışmanız için teşekkürler” yazısı yansıtıldı.

Ayrıca arama kurtarma ekipleri İGA Lounge’da özel olarak ağırlanırken, alanda oluşturulan özel bölgede hatıra defterine mesajlarını yazdı. İGA Buggy ile uçak kapılarına kadar götürülen ekiplere hatıra olarak nazar boncuğu ve üzerinde “teşekkürler” yazan kupa hediye edildi.

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#İSTANBUL#Deprem#AFAD

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