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İstanbul Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, cinsel organlarından 6 kilo altın çıktı

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#İstanbul Havalimanı#Altın Kaçakçılığı#Altın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 13:10

İstanbul Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, Özbekistanlı 3 kadının cinsel organlarında 120 parça halinde toplam 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu’nda 25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı Azıza B. Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerin bagajları arandı fakat herhangi bir şeye rastlanmadı. Ancak X-ray taramasında kadınların bel bölgelerinde yoğunluk tespit edildi.

İstanbul Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, cinsel organlarından 6 kilo altın çıktı

120 PARÇA HALİNDE 6 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Kuvvetli şüphe üzerine savcılık talimatıyla şüpheliler, röntgen çekimi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada çekilen röntgenlerde, kadınların cinsel organlarında cisimler olduğu belirlendi. Kadın polis memurları gözetiminde özel bir alana alınan şüphelilerin, genital bölgelerindeki altınlar alındı.

İstanbul Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, cinsel organlarından 6 kilo altın çıktı

Yapılan incelemede, cinsel organlarından çeşitli ağırlıklarda toplam 120 parça halinde, 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.

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Altınlar, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Havalimanı’nda yapılan denetimlerde, cinsel organlarından 6 kilo altın çıktı

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#İstanbul Havalimanı#Altın Kaçakçılığı#Altın

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