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İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Nesli tükenmek üzere

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#İstanbul Havalimanı#Ticaret Bakanlığı#Gümrük
İstanbul Havalimanında yakalandı Nesli tükenmek üzere
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 13:43

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanında yakalandı Nesli tükenmek üzere

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

İstanbul Havalimanında yakalandı Nesli tükenmek üzere

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#İstanbul Havalimanı#Ticaret Bakanlığı#Gümrük

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