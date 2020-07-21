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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda valizlerine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli kamerada

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İstanbul Havalimanı'nda valizlerine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli kamerada
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İstanbul Havalimanı'nda narkotik polisinin farklı tarihlerde düzenlediği operasyonda 4 kilo 71 gram esrar ve 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin havalimanında yürüdükleri anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir yolcuyu 8 Temmuz günü takibe aldı. Şüphelinin valizinde yapılan kontrollerde 4 kilo 71 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli İskender A. (19) gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı içerisinde narkotik köpeği ile 17 Temmuz günü yapılan denetimlerde ise Cevdet D. (49) isimli şüphelinin valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valiz kontrol edildi. Valizin içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 979 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli Cevdet D. (49) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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