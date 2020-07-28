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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu satıcısına operasyon

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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu satıcısına operasyon
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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerinde yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekiplerince 20 Temmuz günü düzenlenen operasyonda şüpheli T.H.'nin üzerinde, 520 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin üzerinde arama yapıldığı ve şüphelinin pantolonun içinden uyuşturucu maddeleri çıkarttığı görülüyor.

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