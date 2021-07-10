İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar için akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmüyor

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İstanbul Havalimanı’nı bugüne kadar kullanan yolcuların unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildikten sonra açılan ilk ihalede açık arttırma ile satıldı.

Aziz Korkmaz, ihale ile satın aldıkları kamyonlar dolusu koli ve bavulu Avcılar’daki deposuna indirerek tek tek sınıflandırdıkları eşyaları bugün saat 10.00’dan itibaren satışa çıkaracaklarını duyurdu. Marmara Caddesi’ndeki bir iş hanındaki mağazanın önünde başlayan kuyruk, caddeye taştı.

2 BUÇUK SAAT ÖNCEDEN KUYRUĞA GİRDİLER

Mağazanın açılacağı açıklanan saatten 2.5 saat önce kuyruğu girenler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi. Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

"3'TE 1 FİYATINA SATIYORUZ"

Aziz Korkmaz, bu işi 1995’ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar’da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, “Bavuldan akla gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları 3’te 1 fiyatına satıyoruz” dedi.

UNUTULAN EŞYA VE VALİZLER İHALE YOLU İLE SATILDI

Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23,4 milyon yolcusu ile birinci sıraya yerleşen İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşya ve valizler ihale yolu ile satıldı. İhaleyi kazanarak bin 500 valizde yaklaşık 40 bin parça buluntu ve 4 bin 500 elektronik eşyanın sahibi olan firma sahibi Aziz Korkmaz, "Yeni İstanbul Havalimanı’nda ürün çeşitliliği daha fazla. Üstelik burada ürünler daha iyi saklanıyor. Eşyaların önemli bölümü sıfır gibi" dedi. İstanbul’da yaptırılan ve 29 Ekim 2018’de açılan Cumhuriyet tarihinin önemli yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nı geçen yıl 7 milyon 414 bin 437’si yabancı, 15 milyon 994 bin 695’i yerli toplam 23 milyon 409 bin 132 yolcu kullandı. Yolcuların havalimanında unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildikten sonra açılan ihalede açık arttırma ile satıldı.

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