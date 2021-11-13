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İstanbul Havalimanı'nda tespit edildi! Transit kargo paketlerinden hırsızlık

#Hırsızlık#İstanbul Havalimanı#Kargo
İstanbul Havalimanında tespit edildi Transit kargo paketlerinden hırsızlık

İstanbul Havalimanı'nda transit geçiş yapan kargoları, uçaktan uçağa nakil olurken kameraların görmediği yerlerde açarak içinde bulunan 16 bin dolar değerindeki cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Havalimanı yer hizmetleri taşeron firmalarının çalışanları oldukları öğrenilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Havalimanı yetkilileri transit kargo paketlerinden bazılarının farklı zamanlarda açıldığını ve içinde bulunan cep telefonlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların paketleri kameraların olmadığı bölgelerde kimseye fark ettirmeden açtıklarını içinden cep telefonlarını aldıktan sonra tekrar paketleri kapattığını tespit etti. Hırsızlığın ancak kolinin gideceği yere ulaştığında ortaya çıktığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul Havalimanında yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlıkları yaptıkları iddia edilen havalimanında yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalarda çalışan 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheliler Taha S.(24), Hikmet B.(34), Fatih T.(28), Selami Ç.(31) ile Volkan G.(33) gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanında tespit edildi Transit kargo paketlerinden hırsızlık



Polis yaptığı çalışmalarda bazı güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde kargoları taşıyan şüphelilerden biri aracı sağa çekerek, sözde kargoları kontrol ediyormuş gibi yaparak paketlerin kameraya bakmayan tarafındaki taraftan yırtarak hırsızlık yaparken görüldü. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin 16 bin 161 dolar değerinde telefon çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. tutuklandı. Volkan G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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#Hırsızlık#İstanbul Havalimanı#Kargo

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