İstanbul Havalimanı'nda sürüklenen köpekle ilgili İGA'dan açıklama

İstanbul Havalimanında sürüklenen köpekle ilgili İGAdan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 15:17

İstanbul Havalimanı apronunda bir köpeğin sürüklenerek uçağa yüklenmeye çalışmasına ilişkin görüntülerle ilgili olarak açıklama yapan havalimanı işletmecisi İGA, olayla ilgili gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve köpeğin veteriner desteğinde altında olduğu açıklandı.

İddialara göre uçakla Kazakistan’dan İstanbul’a getirilen bir köpeğin İstanbul Havalimanı apronunda yer hizmetleri görevlileri tarafından yerde sürüklenmesi ve o görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yer alan ve hepimizi derinden üzen, hayvanlara davranış konusunda hiçbir zaman kabul edilemeyecek görüntüler üzerine İGA İstanbul Havalimanı olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu olay, yabancı bir havayolu şirketi ile temsilcisinin sorumluluk alanında meydana gelmişse de hayvanlar ve doğa konusunda üst düzeyde hassasiyet gösteren, bunu faaliyetleriyle de ortaya koyan İGA İstanbul Havalimanı olarak, araştırma sürecini yürütmekte ve kurumumuz dışındaki gelişmeleri titizlikle izlemekteyiz. Her ne kadar süreç tamamlanmamış olsa da şu ana kadar; havayolu şirketi ile evcil hayvan sahibinin sorumluluklarını yerine getirmede hayli sorun yaşandığı ve olayın yerel belediyenin sağladığı veterinerlik desteğiyle kontrol altına alınmış olduğu tespit edilmiştir. Konuya gösterdikleri hassasiyet için tüm yolcularımıza ve medyamıza teşekkür ederiz” denildi.

 

