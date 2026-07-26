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İstanbul Havalimanı'nda şüpheli yürüyüş ele verdi: Midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

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#Uyuşturucu#İstanbul Havalimanı#Metamfetamin
İstanbul Havalimanında şüpheli yürüyüş ele verdi: Midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 16:44

İran'dan gelen ve yürümekte zorlandığı için narkotik ekiplerince durdurulan yolcunun sevk edildiği hastanede yapılan kontrollerinde, midesine gizlenmiş 380 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu F.J. (51), İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve yürümekte zorlanması üzerine durduruldu.

İstanbul Havalimanında şüpheli yürüyüş ele verdi: Midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

MİDESİNDE KAPSÜL BULUNDU

Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen ekipler, F.J.'yi hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontroller ve tıbbi müdahale sonucu şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanında şüpheli yürüyüş ele verdi: Midesinden 26 kapsül uyuşturucu çıktı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Uyuşturucu#İstanbul Havalimanı#Metamfetamin

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