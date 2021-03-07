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Gündem
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 07.03.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan görüntü

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İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan görüntü

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 111,57'e ulaşan İstanbul'da tedirgin eden bir tablo oluştu. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda bugün yolcu yoğunluğu yaşandığı ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün uygulanan sokağa çıkma yasağında İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Pasaport kontrol noktası önünde yoğunluk oluşurken, yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbul Havalimanında şaşırtan görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından risk grubuna göre bazı illerde hafta sonu yasağının kaldırıldığını, riskli olan illerde ise pazar günü devam edeceğini duyurmuştu. Risk grubunda yer alan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı.

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Uçuşlarına gitmek için havalimanına gelen yolcular nedeniyle havalimanı güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı. Yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlemlendi.

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