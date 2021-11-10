İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaport operasyonu! Böyle yakalandı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında, İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan H.S.R.G isimli Irak uyruklu kişinin durumundan şüphelendi.

Şüphelinin yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimlik bilgilerinin Ş.H.S.R.R. olduğu tespit edildi. Yapılan arşiv taramasında, sahte pasaport ve kimlik kullandığı anlaşılan şüpheli Ş.H.S.R.R.'nin, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkâri üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığı, Adana'ya yerleşip faaliyetlerde bulunduğu ve 1 yıl sonra yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiği anlaşıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.