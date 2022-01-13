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İstanbul Havalimanı'nda sahte dolarla Almanya yolculuğu son buldu

#İstanbul #Polis#Sahte Para
İstanbul Havalimanında sahte dolarla Almanya yolculuğu son buldu

Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Murat K., üzerinde bulunan sahte dolarları ilk önce taksiciye sonra da business class bilet aldığı bilet satış ofisindeki görevliye verdi. Paraların sahte olduğu anlaşılınca Murat K., İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yeni yıla Almanya'da girmek isteyen Murat K., 31 Aralık 2021 tarihinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksicinin ücretini ve bagajlarını taşıyan personele cebinde bulunan sahte dolarla ödeme yapan Murat K., daha sonra bilet satış ofisine giderek aynı yolla business class uçak biletini aldı.

Murat K. İstanbul Havalimanı'nda uçuş saatini beklerken, taksici polise giderek yolcunun kendisine sahte para verdiği gerekçesiyle başvuruda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede yeri tespit edilen Murat K., gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanında sahte dolarla Almanya yolculuğu son buldu

Yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 bin 700 dolar ele geçirildi. Murat K.'nın, GBT kontrolünde parada sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Murat K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Polis#Sahte Para

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