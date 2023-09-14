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İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı!

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#Tatbikat#İstanbul Havalimanı#Rehine Kurtarma
İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 15:08

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği uçak etrafından önlem alan ekipler, daha sonrada uçağın içine girerek rehineleri kurtardı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda “Uçaktan Rehine Kurtarma” tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler çerçevesinde nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler ilk önce uçak etrafında önlem aldı. Daha sonrada uçağı içine giren özel harekat polisleri rehineleri kurtarıp şahısları yakaladı.

İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı

Tatbikata katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,“ Uçak kaçırma operasyonunda uçağa müdahale edilmesinde, rehine kurtarma operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı

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#Tatbikat#İstanbul Havalimanı#Rehine Kurtarma

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