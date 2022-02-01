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İstanbul Havalimanı'nda polis fark etti! Hemen gözaltına alındı

#İstanbul Havalimanı#Uyuşturucu#Polis
İstanbul Havalimanında polis fark etti Hemen gözaltına alındı

İRAN'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı yolcu polisin dikkatini çekti. Yolcunun üst aramasında tişörtüne gizlediği kokain ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu Farshıd S.'den şüphelendi. Pasaport kontrolü yapılan yolcu, daha sonra üst araması için karakola götürüldü. Burada İranlı yolcunun kazağı çıkarıldı. Yolcudan kazağının altına giydiği tişörtünü de çıkarması istendi. Farshıd S.'nin tişörtünü inceleyen polis küçük gözler halinde zulalanmış 15 parça şeffaf naylonlara sarılı 151.44 gram kokain ele geçirdi.

İstanbul Havalimanında polis fark etti Hemen gözaltına alındı

Gözaltına alınan İranlı Farshıd S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İranlı Farshıd S.'nin üzerinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.

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