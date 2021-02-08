İstanbul Havalimanı'nda panik! İranlı anne fenalık geçirdi
İstanbul Havalimanı'nda İranlı Porya Fatma Azadeh'ın 10 yaşındaki çocuğunu kaybettiğini söylemsi üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Fenalık geçiren İranlı kadın, çocuğunun görevlilerce bulunmasının ardından Tahran'a gitti.
İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere eşi ve çocuğuyla İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı Porya Fatma Azadeh, İran Air'e ait tarifeli uçağını beklerken 10 yaşındaki oğlu Ziyaad Azadeh'in yanında olmadığını fark etti.
Bir süre oğluna alanda bakınan anne, çocuğunu bulamayınca baygınlık geçirdi. Havalimanı sağlık ekiplerince müdahale edilerek sakinleştirilmeye çalışılan kadın, görevlilerin oğlunu bulmasını bekledi.
Havalimanında görevli polis ekipleri ve yer hizmetleri hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından oğlunun bulunması sonrası check-in işlemleri yapılan kadın, pasaport kontrollerinin ardından Tahran'a gitti.
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