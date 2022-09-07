Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Sahte kimlikle dolaşan hükümlü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#İstanbul Havalimanı#Sahte Kimlik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 11:24

10 yıldır sahte kimlikle dolaştığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sefa Köse, arkadaşını karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı güvenlik kontrolleri sırasında bir yolcu polisin dikkatini çekti. Havalimanı girişinden itibaren polisin takibine takılan yolcu terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu.

İstanbul Havalimanında operasyon: Sahte kimlikle dolaşan hükümlü yakalandı

Yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Kimliğin sahte olması üzerine polis ekipleri şüpheliye parmak izi kontrolü yaptırdı. Şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Sahte banka veya kredi kartı üretmek', 'Suç işlemek için örgüt kurma', 'Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık' gibi 33 suç kaydı nedeniyle 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa Köse olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

10 yıldır sahte kimlikle dolaşan hükümlü Sefa Köse, Metris Kapalı cezaevine teslim edildi.

İstanbul Havalimanında operasyon: Sahte kimlikle dolaşan hükümlü yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#İstanbul Havalimanı#Sahte Kimlik

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek