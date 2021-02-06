İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Altın paralarla yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda, 2 Şubat'ta gece saatlerinde gümrüklü saha çıkışında uygulama yapıldı. Durumundan şüphelenilen Cezayir asıllı Fransız vatandaşı A.B. (49) durduruldu. A.B.'nin üzerinde yapılan aramada kaçak yolla sokulmaya çalışılan Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş 153 Fransa altın parası ile her biri 300-500 avro değerinde 7 farklı markadan lüks kol saatleri bulundu. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheli A.B.'ye, adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan, şüphelinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.