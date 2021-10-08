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İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 yolcunun midesinden 244 kapsül eroin çıktı

#İstanbul Havalimanı#Eroin#Operasyon
İstanbul Havalimanında operasyon 2 yolcunun midesinden 244 kapsül eroin çıktı

İstanbul Havalimanı'nda midesinden 244 kapsül eroin çıkan 2 yolcu gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin yakalanma anları havalimanı güvenlik kameralarınca görüntülendi. 

İstanbul Havalimanında 2 yolcunun midesinden 244 kapsül eroin çıktıİstanbul Havalimanında 2 yolcunun midesinden 244 kapsül eroin çıktı
İstanbul Havalimanında 2 yolcunun midesinden 244 kapsül eroin çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül Perşembe günü, İstanbul Havalimanı'nda durumundan şüphelendikleri R.Y. ve H.F. isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin midesinden toplam 244 adet kapsül içerisinde ağırlığı 2 kilogram gelen eroin ele geçirildi.

İstanbul Havalimanında operasyon 2 yolcunun midesinden 244 kapsül eroin çıktı


Çalışmaların devamında konu ile ilgili olduğu tespit edilen E.B. isimli kişi de yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan R.Y., H.F. ve E.B. 4 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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#İstanbul Havalimanı#Eroin#Operasyon