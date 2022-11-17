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İstanbul Havalimanı'nda keçeye emdirilmiş morfin ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Morfin#İstanbul Havalimanı#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 14:02

İstanbul Havalimanı'nda yolcuya ait bagajda keçeye emdirilmiş 3 kilogram 680 gram morfin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Tahran-İstanbul seferi yapan uçağın yolcu beraberindeki bagajlar risk analizi kapsamında narkotik köpekler ile kontrole tabi tutuldu. Köpeğin çantalardan birine aşırı tepki vermesi üzerine x-ray taraması yapıldı.

İstanbul Havalimanında keçeye emdirilmiş morfin ele geçirildi

Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar bagaj bandına yüklendi. Yolcu salonunda hazır bulunan Gümrük Muhafaza ekipleri valizi banttan alan şüpheliyi yakaladı. İncelemeler sonucunda valizinin taban, üst ve yan çeper kısımlarının farklı bir astardan yapıldığı anlaşıldı. Astarın içerisinde keçelere emdirilmiş kahverengi toz maddeler görüldü. Yapılan test sonucu kumaşa emdirilen maddenin morfin olduğu tespit edildi.

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Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

İstanbul Havalimanında keçeye emdirilmiş morfin ele geçirildi

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#Morfin#İstanbul Havalimanı#Gözaltı

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