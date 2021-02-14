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Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! İranlı şüpheliler böyle yakalandı

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İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! İranlı şüpheliler böyle yakalandı
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İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerin yakalanma anları da kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan kişilerin tespit edilmesi üzerine 8 Şubat 2021 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli yakalanırken, 92 adet küçük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 882 gram gelen eroin ve 12 adet büyük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 508 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan haklarında işlem yapılan 4 şüpheli önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Havalimanında operasyon İranlı kuryeler böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda operasyon! İranlı kuryeler böyle yakalandı
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