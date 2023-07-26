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İstanbul Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelenilen yolcunun valizinden kokain çıktı

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#Ticaret Bakanlığı#İstanbul Havalimanı#Kokain
İstanbul Havalimanında hareketlerinden şüphelenilen yolcunun valizinden kokain çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 12:55

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinde yaptıkları aramada yazar kasalarda kullanılan rulo halindeki kağıtların içine gizlenmiş 6 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiya'dan hareket eden bir yolcu uçağındaki kişi ekiplerin şüphesi üzerine takibe alındı. Ekipler, şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran kişinin valizi x -ray tarama cihazına götürüldü.

Valizden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi. Aramalar sonucu şüphelinin valizinde eşyalarının arasına gizlenmiş vaziyette 3 pakette toplam 12 adet kağıt rulo olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde yazar kasa rulolarının arasına gizlenmiş halde x - ray tarama cihazında görünmesini engellemek amacıyla alüminyum ambalajlara sarılmış toz maddeler olduğu tespit edildi.

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Ekiplerin çalışması sonucu, rulolara gizlenmiş maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Valizden toplam 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

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#Ticaret Bakanlığı#İstanbul Havalimanı#Kokain

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