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İstanbul Havalimanı'nda hamur makinesinden 42 kilogram kokain çıktı

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#İstanbul Havalimanı#Kokain#Uyuşturucu
İstanbul Havalimanında hamur makinesinden 42 kilogram kokain çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 11:47

İstanbul Havalimanı’nda Sao Paolo'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede hamur karma makinesinin altına gizlenmiş 42 kilogram kokain ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir kargo incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda, Sao Paolo’dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak tekrar yurt dışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki "hamur karma makinesi" şüpheli görülerek narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.

Kontrol esnasında narkotik dedektör köpeklerin eşyaya yoğunlaşarak tepki verdiği görüldü. Şüpheleri artan ekipler tarafından fiziki kontrol gerçekleştirmek üzere tahta kutular açılarak detaylı inceleme başlatıldı.

İstanbul Havalimanında hamur makinesinden 42 kilogram kokain çıktı

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Yapılan kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş yüklü miktarda paketlerin bulunduğu tespit edilirken, paketlerin beyaz toz maddelerle dolu olduğu görüldü. Beyaz toz maddeden alınan numunenin analizinde, maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 42 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, uyuşturucuya el konuldu.

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#İstanbul Havalimanı#Kokain#Uyuşturucu

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