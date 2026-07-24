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İstanbul Havalimanı’nda güvenlik önlemleri… Açıkta gıda ve yem bırakmak yasaklandı

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#Havaalanı Güvenliği#Uçuş Güvenliği#Yaban Hayatı Yönetimi
İstanbul Havalimanı’nda güvenlik önlemleri… Açıkta gıda ve yem bırakmak yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği, uçuş güvenliğini tehdit eden sokak hayvanları ve kuş sürüleriyle mücadele amacıyla radikal tedbirler aldı. Alınan kararla apron ve kara bölgesinde açıkta gıda bırakılması ile kontrolsüz hayvan barınağı yapılması tamamen yasaklandı.

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Alınan Tedbirler:

- Açıkta gıda ve çöp kalmayacak: Havalimanı sınırları içinde gıda maddeleri, çöpler ve atıklar kesinlikle açıkta bırakılmayacak. Çöp konteynerleri sürekli kapalı tutulacak ve atıklar hızla katı atık merkezine taşınacak.

- Gelişigüzel yuva ve yemleme yasak: Personel tarafından kontrolsüz biçimde hayvan barınağı/yuvası yapılmasına ve etrafa yem bırakılmasına izin verilmeyecek.

- Pist çevresinde tarımsal faaliyet yok: PAT (Pist, Apron, Taksiyolu) sahalarında kuş ve diğer hayvanlara besin oluşturabilecek hiçbir tarımsal faaliyet yürütülmeyecek.

- Su birikintilerine önlem: İGA, kuşları çeken gölet, su birikintisi ve açık drenaj kanallarının oluşmaması için gerekli altyapı tedbirlerini alacak.

-Anında bildirim zorunluluğu: Havacılık emniyetini tehlikeye düşürecek her türlü hayvan veya kuş çarpması olayı, vakit kaybetmeksizin Mülki İdari Amirliği’ne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.

 

 

 

 

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#Havaalanı Güvenliği#Uçuş Güvenliği#Yaban Hayatı Yönetimi

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