İstanbul Havalimanı’nda güvenlik önlemleri… Açıkta gıda ve yem bırakmak yasaklandı

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Alınan Tedbirler:
- Açıkta gıda ve çöp kalmayacak: Havalimanı sınırları içinde gıda maddeleri, çöpler ve atıklar kesinlikle açıkta bırakılmayacak. Çöp konteynerleri sürekli kapalı tutulacak ve atıklar hızla katı atık merkezine taşınacak.
- Gelişigüzel yuva ve yemleme yasak: Personel tarafından kontrolsüz biçimde hayvan barınağı/yuvası yapılmasına ve etrafa yem bırakılmasına izin verilmeyecek.
- Pist çevresinde tarımsal faaliyet yok: PAT (Pist, Apron, Taksiyolu) sahalarında kuş ve diğer hayvanlara besin oluşturabilecek hiçbir tarımsal faaliyet yürütülmeyecek.
- Su birikintilerine önlem: İGA, kuşları çeken gölet, su birikintisi ve açık drenaj kanallarının oluşmaması için gerekli altyapı tedbirlerini alacak.
-Anında bildirim zorunluluğu: Havacılık emniyetini tehlikeye düşürecek her türlü hayvan veya kuş çarpması olayı, vakit kaybetmeksizin Mülki İdari Amirliği’ne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.