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İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan 21 hanutçudan 12'si tutuklandı

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#İstanbul Havalimanı#Hanutçu#Gaziosmanpaşa Adliyesi
İstanbul Havalimanında gözaltına alınan 21 hanutçudan 12si tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 19:57

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve adliyeye sevk edilen 21 kişiden 12’si tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne bağlık ekipler Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Havalimanı’nda hanutçulara yönelik operasyon düzenledi. Daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen kişilere yönelik 16 Haziran’da yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 21 adet cep telefonu ele geçirildi.

21 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerin ardından hakim karşısına çıktı. İstanbul Havalimanı’nda hanutçuluk yaptıkları tespit edilen 21 kişiden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise İstanbul Havalimanı terminaline girmemek üzere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul Havalimanı#Hanutçu#Gaziosmanpaşa Adliyesi

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